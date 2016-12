Einsatz in Pöchlarn Fünf Erwachsene und zwei Kinder aus brennendem Haus gerettet

Der Heilige Abend war heuer mit 697 Einsätzen einer der einsatzreichsten der letzten Jahre, am Christtag kamen 729 dazu, am Stefanitag schrillten über 600 Mal die Pager in den nö. Rettungsdiensten.Die Zahl der Verkehrsunfälle über die Feiertage mit verletzten Personen gingen mit 27 gegenüber 38 im Vorjahr zurück. Freudige Überraschung: 23 Anrufer bekamen telefonische Unterstützung bei der bevorstehenden oder bereits einsetzenden Geburt.Insgesamt wurden bei 144 Notruf NÖ mehr als 10.000 ein- und ausgehende Telefonate registriert. Neben den Notfalleinsätzen kamen 2.400 Krankentransporte sowie 1.431 telefonische Informationen zu dienstbereiten Ärzten hinzu.