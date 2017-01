Flug wegen Reparatur gestrichen Vogelschlag: AUA-Maschine holt sich blutige Nase

Im Anzug und mit langer Mähne erschien Armin H. (45) gestern am Gericht in Korneuburg. Die 16 Vorstrafen (auch Körperverletzung) traut man dem Feschak gar nicht zu. Am 8. September 2016 war der Wiener mit seinem besten Freund (44) im Weinviertel auf Sauftour gegangen, im Wirtshaus wurden Spritzer getrunken, dann fuhr man noch zu einem Kumpel, rauchte Cannabis.Am Nachmittag dann die Tragödie: Völlig zugedröhnt (rund 2 Promille, THC im Blut) kam der 45-Jährige bei Kollnbrunn (Gänserndorf) ins Schleudern, das Auto krachte gegen ein Brückengeländer und überschlug sich.Armin H. wurde schwer verletzt, erlitt mehrere Brüche und muss heute noch auf Krücken gehen, sein Freund war sofort tot. Das Urteil: 20 Monate unbedingte Haftstrafe.