Mit schwerem Atemschutz drang die Feuerwehr Neulengbach-Stadt in die verrauchte Wohnung ein und fand neben einem Schwelbrand, der bereits so gut wie verloschen war, auch den leblosen 23-Jährigen. Trotz rascher Rettungskette, konnte der Arzt nur noch den Tod des Wohnungsbesitzers feststellen.Der Mann starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.Währenddessen löschten die Florianis das restliche Feuer. Zwei Nachbarswohnungen mussten ebenfalls kurzfristig evakuiert werden, bevor sich Brandermittler an die Arbeit machen konnten. Das Ergebnis des Landeskriminalamtes: Die Flammen entstanden durch heiße Zigarettenreste, die in Folge eine Couch sowie ein Bettzeug in Brand setzten.