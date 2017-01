Am Wochenende Tief "Egon" bringt Sturm und Schnee

Seit 2014 ignorierte der "Freeman" Geldstrafen und versuchte mit gefährlichen Drohungen seine zahlreichen Opfer in Furcht und Unruhe zu versetzen. Dem nicht genug, wollte er ein Ende der Amtshandlungen gegen ihn erzwingen, in dem er Beamten drohte, eine Forderung ins UCC-Schuldenregister in Washington einzutragen. Als "Schadensumme" setzte er zwischen 25.000 und 1 Million Euro an.Der 68-Jährige wurde nun von Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Er hatte laut Polizei bei seinen Erpressungsversuchen Formulierungen verwendet, die von staatsfeindlichen Verbindungen wie OPPT und Terrania bekannt sind.Mit dem sogenannten "Malta-Trick" sorgte zuletzt auch ein Mann im Bezirk Horn für Unruhe. Er hatte Politiker erpresst: "Freeman jetzt in U-Haft" sowie Garser Bürgermeister erpresst