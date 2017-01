Streit auf Straße Lenker zog Gaspistole: Cobra stürmte Wohnung von Familie

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag in der Landeshauptstadt ab: Weil ein 72-jähriger psychisch labiler Mann mit seiner Waffe ganze neun Mal durch die geschlossene Wohnungstür in den Gang der Wohnanlage und neun Mal durch das Fenster auf das Dach des Nachbarhauses schoss, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften des Stadtpolizeikommandos aus.Nachbarn schlugen nach den Schüssen Alarm und verständigten die Exekutive. Beim Eintreffen der Beamten richtete der 72-Jährige seine Waffe auch gegen die Polizisten, ließ sich anschließend aber widerstandslos festnehmen.Der Senior gab an, Stimmen aus dem Internet vernommen zu haben. Sie erzählten ihm, dass sich mit einem Messer bewaffnete Personen vor der Wohnung und am Dach befänden und ihn bedrohen würden, berichtete die Landespolizeidirektion Dienstagnachmittag.Ebenfalls in der Wohnung: Eine Gaspistole und fünf Langwaffen, die der Pensionist legal besaß. Er wurde in das Landesklinikum Mauer eingeliefert, es wurde Anzeige erstattet.