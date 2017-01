Anstieg von 27 Prozent! Arbeitslosengeld wird in NÖ öfters gestrichen

Bundesheer investiert in NÖ 100 Millionen Euro für Modernisierung von Militäranlagen

"Keiner hat davor etwas gewusst, wir standen am Montagmorgen vor verschlossenen Türen", so ein Mitarbeiter zu "Heute". Die Firma Xylem, ein weltweit agierender US-Konzern, ist spezialisiert auf Wassertechnologie. Bei der heutigen Betriebsversammlung wurde der Belegschaft erklärt, dass die Produktionsstätte in Stockerau (Korneuburg) aufgelassen wird und 80 Arbeiter den Arbeitsplatz verlieren.120 bis 130 Mitarbeiter in den Sparten Vertrieb und Service bleiben am Standort in Stockerau weiter beschäftigt, insgesamt dürfen rund 170 Mitarbeiter in den Niederlassungen in Stockerau, Wels und Kematen ihren Job behalten. Ein Sozialplan für die Gekündigten soll rasch ausgearbeitet werden.Begründet wird die Kündigungswelle laut einem Unternehmenssprecher gegenüber "Heute" mit den "internationalen Umstrukturierungen im Bereich der Produktion".