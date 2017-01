Am Bahnhof Korneuburg Überfall auf 25-Jährigen am helllichten Tag

Schock-Erlebnis für eine Pensionistin in der Badener Beethovengasse: Durch verdächtige Geräusche aufgeweckt, hielt die alte Frau Nachschau, sah zwei Einbrecher in der Kommode wühlen. Als die Täter die Rentnerin bemerkten, drängten sie das Opfer zurück ins Schlafzimmer, warfen es aufs Bett, drückten der 85-Jährigen ein Kissen aufs Gesicht.Die rüstige 85-Jährige wusste sich zu wehren, nahm sich mit letzter Kraft den neben dem Bett am Rollator abgelegten Taschenalarm, zog den Stift. Der grelle, laut Ton verscheuchte die Kriminellen, die 85-Jährige erstattete Anzeige. Margarete G. musste auch feststellen, dass 3.800 Euro Bargeld gestohlen worden waren. Eine Sofortfahndung – das Opfer erstattete erst eine halbe Stunde nach der Tat Anzeige – verlief negativ.Die Stadtpolizei Baden bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 02252/400-0.