Der von einer Landesstraße kommende betagte Autolenker aus dem Bezirk Melk wollte abbiegen. Vermutlich weil er den Vorrang verletzte, stieß der Wagen mit dem auf der Bundesstraße fahrenden Fahrzeug eines 20-Jährigen zusammen. Beide Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert.Der betagte Mann verstarb noch an der Unfallstelle, der verletzte 20-Jährige wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Amstetten gebracht. Die Bundesstraße blieb eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.