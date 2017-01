Immer mehr Opfer Abzocker-Installateur ist bereits Fall für die Polizei

464 Euro für 5 Minuten Arbeit Kunde rief Notdienst-Installateur und wurde abgezockt

Starr vor Kälte und dann auch vor Entsetzen war Beatrix O. aus Wr. Neustadt. Wegen eines Heizungsdefektes rief sie eine Installateur-Notrufnummer an. Nach 15 Minuten Arbeit kam dann die böse Überraschung: 622 Euro wurden verrechnet. Die Dame ging zur Polizei. Diese ermittelt nun wegen Sachwucher.Wiemehrmals berichtete, waren im Jänner ähnliche Fälle in Wien und Wr. Neustadt angezeigt worden. Eine Niederösterreicherin hätte etwa 1.650 Euro für 32 Minuten Arbeit an einem verstopften Rohr zahlen sollen. Auch sie erstattete Anzeige bei der Polizei.