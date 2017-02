Das Asylheim in St. Andrä-Wördern (Foto: privat)

Andreas Bors (FP) spricht von Übergriffen. (Foto: FP)

Drei Jahre Haft 17 Blitzeinbrüche: 43.000 Euro Beute

Eklat in Guntramsdorf Afghanen randalieren, attackieren Frau und dann Polizisten

In der Zelle randalierte er weiter Afghane (19) rastete aus und bespuckte Polizisten: Festnahme!

Vor allem einer der drei Teenager war am Sonntag schwer zu beruhigen, er hatte auf Autos hingetreten, dann eine Zeugin und schließlich die Polizei attackiert . Beamte mussten den Flüchtling schließlich abführen. Zwei junge Asylwerber, die beim Vorfall in Guntramsdorf am 5. Februar dabei waren, waren bereits am 25. Jänner im Flüchtlingsheim St. Andrä/Wördern (Tulln) in einen Zwischenfall verwickelt.Dabei wurde auch die Polizei gerufen, zwei Beamte wurden leicht verletzt. Im Asylheim in der Dammstraße in St. Andrä/Wördern leben zehn unbegleitete, minderjährige Schutzsuchende. "Der Verein menschen.leben hatte professionelle Betreuung versprochen. Wo ist diese bitte?", fragt Andreas Bors von der FP Tulln. Bors findet es auch skandalös, dass keiner der Unruhestifter in U-Haft ist. "Da wurden immerhin Exekutivbeamte attackiert", fügt der FP-Politiker hinzu.