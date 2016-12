10.000 € Beute in Wr. Neustadt Schüsse bei Überfall auf Großmarkt

Na bumm! Völlig außer Rand und Band war ein 33-Jähriger aus Wilhelmsburg (St. Pölten) in der Nacht auf den 24. Dezember. Nachdem er Lokalgästen übel gedroht hatte, kam die Exekutive. Bei der kurzen Einvernahme vor Ort zeigte sich der Mann wenig kooperativ, stand plötzlich auf, rannte hinaus, brach zusammen. Die Cops forderten einen Rettungswagen an.Im Rettungsauto hatte sich der Mann kurz beruhigt, wurde von drei Polizisten im Auge behalten. Der Betrunkene sprang auf, schlug zwei Cops die Faust ins Gesicht, flüchtete aus dem Rettungswagen und trat einen weiteren Beamten einfach um. Ein Gesetzeshüter griff zum Pfefferspray, doch der Angreifer legte erst jetzt so richtig los: Mit aller Kraft warf sich der 33-Jährige in die Schlacht gegen mehrere Exekutivbeamte.Erst nach einem zähen Ringkampf, der Verdächtige und Polizisten kugelten am Boden, konnte der Mann gebändigt werden. Er wurde abgeführt. Am nächsten Tag beteuerte der Wilhelmsburger, sich an nichts erinnern zu können. Er wurde wegen zahlreicher Delikte (Widerstand, schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung) angezeigt.