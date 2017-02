War es Sekundenschlaf? BMW landete in Klosterneuburg auf Gleisen

"Zug fährt ein" heißt es normalerweise auf den Bahnhöfen Österreichs. Sonntagmorgen in Puchberg am Schneeberg allerdings nicht: Eine Lenkerin, die zuvor gehörig über den Durst getrunken hatte, war mit ihrem Peugeot auf den Bahnhof getuckert, kippte mit der rechten Fahrzeugseite über die Bahnsteigkante und kam schließlich in Schräglage teils am Gleis, teils am Bahnsteig zum Stehen.Um das Auto sicher aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde der Zugverkehr der ÖBB gesperrt, bevor sich die Feuerwehren Puchberg und Ternitz-St. Johann an die Arbeit machten. Mit dem Wechsellader-Fahrzeug wurde der Kleinwagen angehoben und aus dem Unfallbereich gebracht. Verletzt wurde bei dem Crash niemand, kurz darauf hieß es wieder: Bahn frei!