Klettertod in Eiswand Trauer um Vater (40) von zwei Söhnen

Bub starb im SMZ Ost Baby zu Tode geschüttelt? Vater sitzt in Haft

Falsche Medikation, Angst vor Einweisung? Bluttat in Deutsch-Wagram: Vater nahm andere Tabletten

Anhänger saß auf Kreuzung auf Lokführer starb bei Zug-Kollision: Bedingte Haft für Lkw-Fahrer

Medizinischer Notfall in der City in Wr. Neustadt: Das Rote Kreuz wurde in der Nacht auf Sonntag alarmiert – ein erst 15-Jähriger war volltrunken am Hauptplatz zusammengesackt.Am Weg ins Krankenhaus verschlechterte sich der Zustand des Jugendlichen rapide. Im Spital musste der Bursche reanimiert werden, die Ärzte retteten ihm das Leben.Ob der 15-Jährige außer Alkohol noch andere Substanzen zu sich genommen hatte, ist laut "NÖN" unklar.