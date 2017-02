Deutsches Schiff steuert gerade Donau-Drama: Kapitän gefunden

Diesel soll in Parallelschiff umgepumpt werden Tanker-Drama auf Donau: Kapitän für Rettung sagte kurzfristig ab

"Es ist nichts beschädigt worden, der Plan ist glücklicherweise aufgegangen", berichtet Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, erleichtert.Um 16.40 Uhr konnte endlich Entwarnung gegeben werden, in Summe wurden 150.000 Liter Diesel-Öl in ein deutsches Rettungsschiff umgepumpt, der Unfall-Tanker schließlich verheftet und wieder in die Fahrtrinne gedreht."Wir beginnen jetzt damit, die Öl-Sperren langsam abzubauen", schildert Resperger.Wie berichtet, war die "Stavo" – ein ungarischer Tank-Frachter – am Freitag auf der Donau bei Langenzersdorf auf Grund gelaufen, die aufwändige Bergungsaktion durch die Feuerwehren Langenzersdorf, Klosterneuburg, der Landesfeuerwehrschule sowie der Berufsfeuerwehr Wien lief seit Dienstagfrüh.