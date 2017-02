Schock in Angern an der March Messer-Überfall auf Supermarkt: Täter mit Beute flüchtig

Schlägt in Supermärkten zu Fahndung nach diesem Kapperl-Kreditkartendieb

Pensionistin bestohlen Geldbörsendieb hob über 1.000 Euro ab

Bei einem Einbruch in eine Apotheke im Stadtzentrum von St. Pölten in der Nacht zum Valentinstag wurde Alarm eingelöst. Wenige Minuten später trafen die Polizisten am Tatort ein und sahen, dass die Türe eines Seiteneingangs beschädigt war. Ein Verdächtiger werkte noch im Lagerraum und hatte Einbruchswerkzeug bei sich. Der Iraner (38) ist geständig, er wurde vorläufig festgenommen.Fast zeitgleich wurde die Polizei über ein verdächtiges Auto auf einem Firmenparkplatz in St. Pölten informiert. Dort angekommen, konnte die Exekutive zwei Männer beim Diebstahl von Treibstoff beobachten. Nach kurzer Flucht wurden die Verdächtigen festgenommen. Sie hatten Treibstoff aus dem Tank eines Lkw abgezapft. Die Täter (38, 41) stammen aus Rumänien und zeigten sich geständig – Anzeige!