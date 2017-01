Das Arbeitslosengeld in NÖ wird immer öfter gestrichen. (Foto: Picturedesk)

Im Schnitt beziehen 90 Prozent aller Arbeitslosen in NÖ Arbeitslosengeld, derzeit rund 54.000 Menschen. 2015 wurde in 3.191 Fällen das Arbeitslosengeld gestrichen, 2016 waren es schon 4.046 Fälle – eine Steigerung von 27 Prozent."Das ist aber nicht auf eine höhere Arbeitsunwilligkeit zurückzuführen, sondern darauf, dass es aufgrund der leicht ansteigenden Konjunktur mehr offene Stellen und daher auch für jeden Einzelnen die Möglichkeit gibt, mehrere Arbeitsplätze abzulehnen", so Niederösterreichs AMS-Geschäftsführer Karl Fakler zu "noe.orf.at".