Die Frau lenkte das Fahrzeug sofort an den Straßenrand, sprang aus dem Wagen und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Wehr Wr. Neustadt stand der vordere Teil des Fiat in Vollbrand, das Feuer hatte sich bereits bis in die Fahrerkabine ausgebreitet.Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten ausgerüstet den Brand bekämpfen.Die Lenkerin wurde nicht verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.