Mörder-Kracher im Haus 14 im beschaulichen Thuma: Ein blauer Franzosen-Flitzer war frontal gegen die Gebäudefassade gedonnert. Der C4 wurde zerstört, auch das Haus bzw. Fassade wurde ordentlich beschädigt. Oswald H. (77) wurde beim Crash schwer verletzt, er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und dann ins Klinikum Waidhofen an der Thaya gebracht.Zur Unfallursache: Der Fahrer ist laut Polizei mit seinem Wagen am Rollsplitt ins Schleudern gekommen, der C4 knallte fast ungebremst gegen das Haus. Der Lenker war angegurtet, nicht alkoholisiert, wurde verletzt.