Falsche Medikation, Angst vor Einweisung? Bluttat in Deutsch-Wagram: Vater nahm andere Tabletten

Vater dringend tatverdächtig Dreieinhalb Monate altes Baby zu Tode geprügelt

Familiendrama in Deutsch-Wagram Vater nimmt elfjährigen Sohn nach Bluttat als Geisel

BILDER DES TAGES 13.02.2017: Schokokuchen mit Wasserwanze

Schokoladekuchen, Schlagobers und ein Insekt, das einer Kakerlake ziemlich ähnlich sieht. In einer Bar in Tokyo wird das als neuer Food Trend verkauft. Na dann: Mahlzeit! (Foto: Reuters)

Für den kleinen Maximilian kam jede ärztliche Kunst zu spät. Selbst die Spezialisten im Wiener Spital konnten nichts mehr für ihn tun. In der Nacht auf Sonntag hatte der Vater (33) des Kleinen selbst die Rettung gerufen. Als die Helfer eintrafen, trug der Mann das Baby im Arm, übergab es den Sanitätern. Maximilian kam zunächst ins St. Pöltner Krankenhaus, von dort umgehend auf die Spezial- Kinderabteilung des SMZ Ost. Dort verlor das Ärzteteam den Kampf um den Kleinen. Die Mediziner hatten keinen Zweifel, verständigten die Polizei.Der Vater aus dem Großraum St. Pölten will den Buben nur einmal kurz geschüttelt haben, die Mutter war nicht aufzufinden, sie feierte bei einem Clubbing in Wien. "Wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung und des Quälens von Schutzbedürftigen wurde der Mann festgenommen, die Frau auf freiem Fuß angezeigt", bestätigt der St. Pöltner Staatsanwalt Karl Wurzer. Der kleine Leichnam wurde noch am Montag obduziert, ein Ergebnis gibt es am Dienstag. Das aus Polen stammende Paar hat noch einen 18 Monate alten Sohn, der jetzt in den Armen der Jugendfürsorge ist.