Karl G. musste in Krems vor Gericht (Foto: Fritz Schaler)

Der Trick: Der 52-Jährige hob bar ab, legte zwei Folgesparbücher an. Die Opfer bekamen die manipulierten Sparbücher mit unverändertem Einlagestand retour, dem Chef sagte Karl G., die Kunden hätten abgehoben. Vor Gericht in Krems zeigte sich der 52-Jährige reuig und geständig, will den Schaden mit 400-Euro-Monatsraten retourzahlen. Das Urteil: 18 Monate bedingte Haft (rechtskräftig).