Nach einem Dreher rutschte der Wagen mehrere Meter am vereisten Bankett an einer steile Böschung entlang. Dann kippte der Wagen und drohte mit dem Heck voran eine vier Meter tiefe Böschung hinunterzustürzen. Ein Baum verhinderte den Absturz.Der Lenker und die Beifahrerin blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ernstbrunn fixierten den Pkw mit einer Seilwinde und hoben ihn mit einem Kran wieder auf die Fahrbahn.Die Polizei Ernstbrunn und Florianis der Feuerwehr Klement sicherten die Unfallstelle und regelten den Verkehr.