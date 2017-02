Neun Brände gelegt Ex-Florianichef als Feuerteufel: 3 Jahre Haft

In der Zelle randalierte er weiter Afghane (19) rastete aus und bespuckte Polizisten: Festnahme!

Um drei Uhr früh Spuren im Schnee: Familienvater (33) ertappt Einbrecher

Laut Anklage soll der 16-Jährige auch einem Freund geschrieben haben: "Auch wenn du in Europa bist, mache deinen Jihad." Der Vater des jungen Tschetschenen war laut Staatsanwalt Ende 2015 nach Syrien gereist, um am Jihad teilzunehmen.Zu einem ähnlichen Zeitpunkt soll der Jugendliche begonnen haben, Sympathien für die Terrormiliz "Islamischer Staat" zu entwickeln. In seinem Freundeskreis sollen sich auch zwei bereits einschlägig Verurteilte befinden.Der Lehrling kam mit drei Monaten bedingter Haft davon. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.