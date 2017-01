Crash bei Knoten Steinhäusl Auto hing über Betonleitwand, Insassen eingeklemmt

Serienunfall auf A1 Crash mit vier Pkw, Frau auf Rückbank eingeklemmt

Gurt rettet Mann das Leben Autolenker kracht gegen Haus

Zeugen ziehen Opfer aus Wrack. Kleinwagen "fliegt" in Bach – Frau schwer verletzt

Mann schwer verletzt Crash: Lenker aus Kastenwagen geschleudert

Der Wagen war in einen Graben am Schlossweg gestürzt, der Fahrer lag im parallel zum Weg verlaufenden Bachbett - unter dem massiven Auto - konnte sich selbst nicht befreien. Die alarmierte Feuerwehr konnte mit Seilwinde und Hebekissen das Fahrzeug anheben und den Verletzten retten.Das Opfer wurde mit dem Rettungswagen in die Uni-Klinik nach St. Pölten gebracht, der Geländewagen wurde von den Silberhelmen aufgerichtet.