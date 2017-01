Einbruchsserie Täter schlugen am helllichten Tag zu

Seit dem Frühjahr 2016 ist die Polizei unbekannten Tätern auf der Spur, welche in diverse Garagen, Gartenhütten oder Pkws eingebrochen hatten. Bei ihrem letzten Einbruch hinterließen sie den Beamten aber wichtige Indizien. In Bruck/Leitha blieben ein Mobiltelefon und ein Ausweis liegen. Dies führte die Kriminalisten zu zwei rumänische Staatsbürger (31 und 38).Aufgrund der Spurensicherung sowie weiteren intensiven und umfangreichen Erhebungen konnten die Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Bruck/Leitha den beiden Beschuldigten insgesamt 66 Delikte nachweisen. Die Täter saßen jedoch bereits in Haft. Wegen gleichartiger Delikte wurden die Beiden im September in Ungarn festgenommen.Ab dem Frühjahr 2016 bis zu ihrer Festnahme im September 2016 gingen Eigentumsdelikte in Garagen, Gartenhäuser, Pkws, zahlreiche Fahrraddiebstähle aus unversperrten Garagen und Gartenhütten sowie Diebstahl von diversen Werkzeugen und elektrische Maschinen wie Bohrmaschinen, Stichsägen, Akkuschrauber, Hochdruckreiniger usw. sowie mehrere Sachbeschädigungen und eine Urkundenunterdrückung auf das Konto der Rumänen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf mindestens 64.000 Euro.Die Tatorte erstreckten sich vorwiegend entlang der Autobahnen A 1, A 4, A 21 bzw. entlang der Strecke, die die beiden Beschuldigten zur Heim- bzw. Anreise nutzten.Die Tatorte lagen in nachfolgenden Bezirken:16 Delikte in Bruck/Leitha: in den Orten Göttlesbrunn, Arbesthal, Maria Ellend, Wilfleinsdorf23 Delikte in Mödling: in den Orten Gaaden, Weissenbach bei Mödling, Sparbach, Gießhübl11 Delikte in Melk: Loosdorf5 Delikte in Eisenstadt-Umgebung: Oslip11 Delikte in Neusiedl/See: Neusiedl