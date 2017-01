Erschlankt vor Gericht: Michael K. (49) (Foto: Daniel Schreiner)

Mit einer Pistole war der Arbeitslose immer kurz vor Geschäftsschluss oder -beginn aufgetaucht, mit Gewalt zwang er die Mitarbeiter, sich mit Kabelbindern selbst zu fesseln. Die Gesamtbeute: 49.000 Euro. Doch sein Markenzeichen, der "Bierbauch", wurde ihm zum Verhängnis: Er wurde anhand eines Fahndungsfotos erkannt, verhaftet und musste sich am 24. Oktober 2016 vor Gericht in St. Pölten verantworten: "Ich konnte mit Geld nicht umgehen, habe damit Schulden beglichen", gab der Angeklagte damals zu Protokoll.Er wurde rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Vergangene Woche kam es in der zur Verzweiflungstat: Michael K. erhängte sich in der Zelle. "Eine Obduktion wurde routinemäßig angeordnet", bestätigt Staatsanwältin Michaela Obenaus auf "Heute"-Anfrage.