Schockstarre in Deutsch-Wagram (Gänserndorf): Nachbarn können die grauenvolle Blutat von Milan A. (36) kaum begreifen - wäre die Tat zu verhindern gewesen? Denn: 2010 war der gebürtige Serbe nach einer gefährlichen Drohung als geistig abnormer Straftäter verurteilt worden, saß bis 2014 in der Sonderjustizanstalt Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn).Seit seiner Entlassung nahm er starke Tabletten, zuletzt wurde der 36-Jährige medikamentös umgestellt, hatte zudem Angst, dass ihn seine Familie in eine Psychiatrie einweisen lassen werde.Samstagabend griff er bei einem Familienessen im Streit zum Messer - tötete seine Eltern (52, 55), verletzte seine Gattin (38) und nahm seinen Sohn als Geisel ().

Jurist Manfred Arbacher-Stöger (Kanzlei Rifaat) übernimmt die Verteidigung: "Er streitet nichts ab. Die Medikamenten-Umstellung dürfte nicht geklappt haben." Es gilt die Unschuldsvermutung.

