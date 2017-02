Prozess in St. Pölten Viereinhalb Jahre Haft für Juwelier-Räuber

Die Drohung ging beim Notruf der Polizeiinspektion Baden ein, worauf der Verfassungsschutz eingeschaltet wurde. Keine zwei Stunden später konnte der Verdächtige per Handypeilung ausgeforscht werden. Der seit einem Jahr Obdachlose ließ sich widerstandslos festnehmen und war sofort geständig.Vor Gericht klagte Daniel H., Vater einer Tochter (6), über sein verpfuschtes Leben. Die Schule brach er ab: "Ich war kein Mathematik-Genie", dann Hilfsarbeiter, Job verloren und die Scheidung. Seit Herbst 2015 stand er auf der Straße und hörte immer öfter Stimmen.Jetzt in der U-Haft seien die Stimmen für ihn angenehmer geworden: "Die Bombendrohung war nur ein Hilfeschrei. So was mache ich nimmer." Nach zweistündiger Verhandlung am Mittwoch entschied der Schöffensenat auf die Einweisung.