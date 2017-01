Bei diesem Brand in Olgersdorf kam eine 85-Jährige ums Leben. (Foto: Christelli)

Bei diesem Brand in Olgersdorf kam eine 85-Jährige ums Leben. (Foto: Christelli)

Der Unglücksort (Foto: Christelli)

Lenkerin (19) erlitt Schock Fußgänger (43) bei Unfall in Mistelbach schwer verletzt

Schrecklicher Unfall im Bezirk Mistelbach: Eine 85-Jährige wollte am Dienstag ihren Küchenofen einheizen und dürfte dabei vermutlich durch Funkenflug Feuer gefangen haben. Ein Einsatzteam der Feuerwehr Olgersdorf eilte umgehend an den Unglücksort und löschte den Brand. Die betagte Rollstuhl-Fahrerin konnte nur noch tot in der Küche geborgen werden.