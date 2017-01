Raubüberfall in Baden Einbrecher überrascht: Seniorin bekam Polster aufs Gesicht gedrückt

Raubüberfall bei der Badener Bahn-Station Vösendorf (Mödling) am Montag: Eine Studentin war von Wien nach Vösendorf gefahren, stieg aus. Ein Flüchtling fragte sie um eine Zigarette, sie gab ihm einen Kippe, er schnappte blitzschnell zu und raubte ihr das 400 Euro teure Smartphone.Die 22-Jährige begann laut zu schreien. Er versuchte ihr mit Gewalt den Mund zu stopfen, sie plärrte aber weiter. Der Flüchtling rannte davon, sie hinterher. Bei einem Kebapstand durfte sie kurz telefonieren, rief die Polizei an und konnte den Beamten eine relativ exakte Personen- und Standortbeschreibung durchgeben.Mehrere Streifenwagen schwärmten prompt aus. Die Streife "Laxenburg" sah den Verdächtigen, wollte diesen anhalten, der Nordafrikaner lief über die Geleise davon. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnte die Exekutive den Mann festnehmen. Bei ihm wurde auch das Handy sichergestellt. Das Mobiltelefon wurde der leicht verletzten Studentin ausgefolgt, der Flüchtling wanderte nach Wr. Neustadt in den Häfen.