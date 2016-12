Tierhasser in Wr. Neustadt Sniper schießt Katze ins Bein

Brutale Attacke in der 9.200-Einwohner-Gemeinde Wr. Neudorf: Eine 19-Jährige wollte spätabends in einem Bankfoyer rund 1.000 € einzahlen, doch der Selbstbedienungs-Automat streikte. Also ging sie zu Fuß mit der hohen Summe Bargeld nach Hause, dürfte dabei bereits von dem unbekannten Angreifer beobachtet worden sein.Als die junge Frau beim Eingang ihres Wohnkomplexes nach den Schlüsseln kramte, wurde sie von hinten von dem Unbekannten attackiert. Er zog sie mehrere Stufen hinunter, packte sie kräftig. Die 19-Jährige wehrte sich, schlug dem Angreifer mehrere Male auf den Kopf, bis dieser von ihr abließ und ohne Beute flüchtete.Laut dem Opfer ist der Täter rund 40 Jahre alt, hat braune Augen und ist rund 1,75 Meter groß. Die Ermittlungen der Polizei laufen laut "NÖN" auf Hochtouren.