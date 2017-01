Bub (14) bedroht Schüler (13) mit Schere, vergewaltigt ihn

Unfall in Mistelbach 97-Jähriger krachte mit Pkw in Auslagenscheibe

Der 14-Jährige soll sich zunächst an einem Mädchen vergangen haben, berichteten die "NÖN" am Dienstag. Er habe die Schülerin (13) sexuell bedrängt und genötigt. Erst, als sie sich mit aller Kraft wehrte, habe er von ihr abgelassen.Tags darauf im Stadtpark nahe dem Bahnhof der nächste Gewaltausbruch, wie die Landespolizei Niederösterreich gegenüber "Heute" bestätigte: Der Verdächtige soll nach einem Streit mit einem Schulkameraden eine Schere gezückt und den 13-Jährigen vergewaltigt haben. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.Der Täter wurde vorläufig festgenommen, so die Polizei, und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Er sei geständig, zeige aber keine Reue. Aus Gründen des Jugendschutzes will man keine näheren Details nennen.