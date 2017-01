Kollision mit Snowboarder Pistenunfall: Samuel (6) sucht jetzt seine Ersthelferin

Unfall am Hochkar Kind (6) bei Kollision mit Snowboarder schwer verletzt

Suche nach weiblichen Pisten-Rowdy geht fieberhaft weiter: Gemeinsam mit seinem Vater war der kleine Bub, beide slowenische Staatsbürger, am Semmering auf einem Rodelhang auf der sogenannten "Panhanswiese" in dem Zielbereich. Rasend schnell fuhr eine bislang unbekannte Frau, angeblich muslimisch gekleidet, auf den stehenden Jungen zu. Der geschockte Vater musste mitansehen, wie sein Sohn mit voller Wucht von der Rodel erfasst wurde.Laut der Aussage des Papas wurde der Kleine zehn Meter weggeschleudert. Weiters gab er an, dass die Unbekannte mit dem Gefährt unkontrolliert abgefahren und davor schon zweimal in das Fangnetz gefahren sei. Auch ein Begleiter dieser Dame habe sich vor Ort befunden, der dem Vater des 3-Jährigen nach dem Unfall zugesagt habe, an der Sachverhaltsfeststellung mitzuwirken.Das Kleinkind wurde sofort ins Spital am Semmering gebracht und von einem Notarzt versorgt. Aufgrund seiner Oberschenkelfraktur des rechten Beines wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in die Kinderchirurgie nach Graz geflogen, wo er stationär aufgenommen und operativ behandelt werden musste.Die unachtsame Fahrerin und und ihr Begleiter verschwanden sofort nachdem Unfall. Der Vater konnte jedoch folgende Personsbeschreibungen abgeben:Frau, ca. 35 Jahre, ca. 175 cm, schwarze Winterstiefel und Mann, ca. 38 Jahre, ca. 180 cm, dunkelbraune Haare, dem Aussehen nach beide Muslime. Das Paar war mit zwei Kindern unterwegs.Da die Erhebungen bislang ergebnislos verliefen, ersucht die Polizeiinspektion Semmering um zweckdienliche Hinweise unter der Nummer: 059133/3359.