Am Samstag gegen ein Uhr nachts krachten an der Kreuzung zwischen Mariazeller Straße und Scheibling-Gasse zwei Pkw zusammen. Die beiden Lenker riefen nicht die Exekutive, sondern tauschten ihre Daten aus. Und das aus gutem Grund: Denn als plötzlich eine zufällig vorbeifahrende Streife des Stadtpolizeikommandos stehenblieb, um nach dem Rechten zu sehen, hagelte es Führerscheinabnahmen.Einer der Lenker (21) hatte zu tief ins Glas geschaut, die aufmerksamen Exekutiv-Kräfte kamen ihm sofort auf die Schliche und nahmen ihm die Lenkberechtigung ab. Die zweite Pkw-Lenkerin (20) stand unter Drogeneinfluss. Auch ihre beiden Mitfahrer waren high.Und damit nicht genug: Auch jener Mann (20), den die 20-Jährige anrief, um sie von der Unfallstelle abzuholen, war zugedröhnt. Auch ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, wie die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung berichtet.Die beiden 20-Jährigen Lenker sowie die beiden Insassen wurden wegen Verdachtes des Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.