In mindestens 16 Fällen hatte der Verdächtige in den Orten Langschlag, Groß Gerungs (Bez. Zwettl) und in Zwettl rund 3.000 Liter Diesel aus Lkw abgepumpt. In mindestens sechs Fällen wurden die versperrten Tankschlösser gewaltsam mit Werkzeug geöffnet.Bei einer Hausdurchsuchung am 29. Dezember fanden die Beamten gefüllte Kanister. Im Pkw des Beschuldigten lagen Utensilien zum Absaugen (Schlauch und Trichter).Bei der Einvernahme gab der Mann an, den Treibstoff für den Eigenverbrauch gestohlen zu haben.Hart: Auf Anordnung der Stattsanwaltschaft Krems wurde der 50-jährige Treibstoffidieb in die Justizanstalt Krems eingeliefert.