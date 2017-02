Feuer in Gumpoldskirchen Brand in Weingut: Feuerwehr rettet zwölf Menschen

Lenker (53) festgenommen Rasante Verfolgungsjagd mit Schüssen im Weingarten

Der Dienstbote war gerade mit seinem Lieferwagen unterwegs, als er auf der Mariahilfer Straße in Wien beobachtete, wie ein Mann aus einem Juweliergeschäft rannte. "Mir war sofort klar, dass es sich hier um einen Juwelier-Raub handelt", so Paul W. (40).Der 40-Jährige verfolgte den Dieb zuerst mit dem Auto, dann zu Fuß durch einen Park. Während der Verfolgungsjagd alarmierte der Held des Tages mit dem Handy die Polizei. Als der Rumäne mit der Bim flüchten wollte, saß er in der Sackgasse – Festnahme!