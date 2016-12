Zahlreiche Lkw blieben am Mittwoch auf der S6 im dichten Schneegestöber hängen. (Foto: Einsatzdoku)

Zwischen Gloggnitz und Maria Schutz reihte sich ein Lkw an den anderen und keiner kam weiter. In dichtem Schneegestöber blieben sie auf der schneeglatten Fahrbahn hängen. Die meisten der gestrandeten Kolosse kamen aus dem Ausland.Obwohl Schneekettenpflicht herrschte, hatten viele der Fahrer nicht einmal welche mit. Andere hatten sie nicht rechtzeitig angelegt.Die Feuerwehr Gloggnitz Stadt schleppte die Schwerfahrzeuge mühsam einen nach dem anderen zum nächsten Parkplatz, um die Straße freizubekommen.Dann zeigten die Feuerwehrleute den ahnungslosen Fahrern, wie man die Ketten am Fahrzeug anbringen muss.Ab Neunkirchen wurde eine generelle Kettenpflicht angeordnet.