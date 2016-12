Autounfall im Bezirk Gmünd Crash: Ehepaar und Kind (8) verletzt

Tief bewegt, wie wichtig sein Beitrag ist, gingen ihm die Worte des Mitarbeiters beim ersten Besuch als junger Mann in der Blutspendezentrale nicht mehr aus dem Kopf. Seither nimmt der mittlerweile 70-Jährige regelmäßig Spendeaktionen wahr und bringt es heute auf insgesamt 335 Blutspenden in seiner Karriere – Rekord in NÖ!"Damals habe ich versprochen, öfters zu kommen. Und dieses Versprechen habe ich gehalten", erzählt Gerhard Braun. Und er betont: "Mit der Blutspende kann man nicht nur Leben retten. Der schöne Nebeneffekt ist, dass ich die Gewissheit habe, gesund zu sein."