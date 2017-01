Die Ermittler bei der Arbeit: Spurensicherung in Perchtoldsdorf Tatortgruppe bei der Arbeit in Perchtoldsdorf... (Foto: Daniel Schaler)

Abtransport der Leichen in Perchtoldsdorf Tatverdächtig ist der Sohn.... (Foto: video3)

Doppelmord in Perchtoldsdorf: Sohn soll Eltern getötet haben (Foto: Daniel Schaler)

Den Beamten bot sich am Dienstag in der Früh in dem schmucken Haus in der Merzgasse in Perchtoldsdorf ein schreckliches Bild – Sohn tötet Eltern mit Baseballschläger . Fest steht mittlerweile: Sowohl Wilfried B. als auch seine Gattin (75) waren gehörlos. Nur der Sohn und mutmaßliche Täter (48) konnte als einziges Mitglied der fünfköpfigen Familie (es gibt noch zwei erwachsenen Töchter) hören.Der 48-Jährige kümmerte sich auch regelmäßig um seine betagten Eltern. Die Polizei sucht derzeit nach dem Motiv für die furchtbare Tat. Möglich ist, dass der Sohn mit der Pflege der Eltern, die bettlägerig waren, überlastet war oder gar psychische Probleme hatte. Die Tat hat er inzwischen gestanden.