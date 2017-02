Am Großen Priel gerieten drei Horner in eine Notlage. (Foto: Facebok/privat)

Die drei Männer (zwischen 26 und 42 Jahren) waren trotz der winterlichen Verhältnisse am Morgen vom Prielschutzhaus (1.420 Meter) aufgebrochen, um über den Bert-Rinesch-Klettersteig (Schwierigkeit D) zum Gipfel zu gelangen. In einer Höhe von etwa 2.300 Metern konnten die Männer wegen Einbruchs der Dunkelheit und der zunehmenden Erschöpfung zunächst nicht mehr weiter.Einer der Bergsteiger alarmierte über sein Handy die Bergrettung. Vier Alpinpolizisten, 23 Bergretter und zwei Bedienstete der Höss-Bergbahnen begannen, den Einsatz vorzubereiten. Bei schwierigen Bedingungen gelangten mehrerer Gruppen von Bergrettern am Normalweg auf den Gipfel. Per Handy wurde die drei Alpinisten instruiert, nach Möglichkeit ebenfalls noch weiter aufzusteigen.Um 22 Uhr erreichte das Trio selbstständig den Gipfel und wurde kurz darauf vom ersten Trupp der Bergrettung in Empfang genommen. Die Bergsteiger wurden mit Schneeschuhen ausgerüstet und über die Brotfallscharte zurück zum Prielschutzhaus gebracht, wo sie nach Mitternacht erschöpft, aber gesund, eintrafen.