Der 45-Jährige war nach dem Umzug in Theiß mit seinem liebevoll dekorierten Faschingswagen – einem Oldtimer-Traktor mit zwölf Meter langem Anhänger – auf der Landesstraße unterwegs. Weil er bei einer Kreuzung nach rechts abbiegen wollte, holte er aus und fuhr ganz langsam um die Kurve. Um rechtzeitig mit dem Abbiegevorgang fertig zu sein, bevor ein herannahender Pkw kommt, gab der 45-Jährige Gas.Durch die entstandene Fliehkraft verrutschte die Dekoration am Anhänger – darunter ein Leiterwagen mit Weinfässern – was die vier am Wagen mitfahrenden Personen in Bedrängnis brachte. Zwei Männer (44 und 47 Jahre) und ein Mädchen (15) stürzten vom Anhänger und landeten auf der Straße. Die vierte Mitfahrerin (14) konnte sich noch rechtzeitig festhalten.Nach der Versorgung durch den Notarzt wurden die drei Verletzten ins Universitätsklinikum nach Krems eingeliefert. Abgesehen von ein paar Abschürfungen und Prellungen bei den Opfern dürfte der Crash aber recht glimpflich ausgegangen sein.Der Traktor-Lenker durfte allerdings gleich seinen "Deckel" abgeben: Ein Alko-Test bei dem 45-Jährigen ergab 1,2 Promille. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Krems angezeigt.