Bedienstete der Polizeiinspektion Haugsdorf forschten im Zuge umfassender Ermittlungen eine vorerst unbekannte Täterin aus. Sie soll im Zeitraum von 19. bis 22. Dezember 2016 sieben Einschleichdiebstähle in Schulen sowie einen Einbruchsdiebstahl in einen Pkw verübt haben.



Die Tathandlungen wurden in den Gemeindegebieten von Hadres, Haugsdorf, Hollabrunn und Gräbern (Bezirk Hollabrunn), Roßbach (Bezirk Korneuburg), Kabeln (Bezirk St. Pölten-Land), Atzenbrugg (Bezirk Tulln) sowie Furth bei Göttweig (Bezirk Krems-Land) begangen.



Insgesamt soll ein Bargeldbetrag in der Höhe von rund 3.500 Euro erbeutet worden sein. Ein Teil des Diebesgutes Geldbörsen, Dokumente und Schlüssel wurde bei der Beschuldigten sichergestellt. Die 22-Jährige machte zu den ihr angelasteten Straftaten keine Angaben Sie wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.



