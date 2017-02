Unfall im Ötscher-Skigebiet Nasenbeinbruch! Zwei Schüler krachen beim Skifahren zusammen

Schwieriger Einsatz Drei Bergsteiger aus NÖ vom Großen Priel gerettet

Drama in den Ötschergräben im Bereich "Tormäuer": Am Sonntagnachmittag stürzte ein Mann beim Versuch, die so genannte "Bluebox" hochzuklettern ab. Er fiel mit einem großen Eisbrocken in die Tiefe, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Ein zweiter Hobbysportler, ein rund 30-jähriger Purkersdorfer, wurde von dem Eisbrocken getroffen und schwer verletzt.Die Bergrettungsstützpunkte Annaberg und Mitterbach sowie das Team des Christophorus 15 waren im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde mittels Tau in kritischem Zustand ins Spital nach St. Pölten geflogen.