Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos forschten die Täter aus. (Foto: Fotolia)

Es war ein Sonntagnachmittag und den drei Kindern aus St. Pölten war langweilig. Da kam das Trio auf eine völlig verrückte Idee. Sie schlichen sich auf das Gelände der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik und wurden zu Einbrechern und Vandalen.Die Täter brachen laut Polizei am 5. Februar eine Türe der Lagerhalle auf und ließen ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Die Scheiben einer Türe wurden mit Pflasterscheiben eingeschlagen.Mit einem Golfschläger und einem Hammer wurden die Scheiben und Lichter von drei Gabelstaplern sowie eines Traktors eingeschlagen.Aluminiumprofile wurden beschädigt. Dann wurden auch noch vier Pulverfeuerlöscher im Lager und in den Büroräumen versprüht, wodurch Brandalarm ausgelöst wurde.Der Sachschaden ist hoch, er liegt bei knapp 50.000 Euro. Nebenbei stahlen die Burschen diverse Elektronikgeräte. Ein erbeuteter Laptop wurde von Polizisten in Tatortnähe in einem Gebüsch gefunden. Vermutlich wurde er auf der Flucht weggeworfen. Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos gelang es nun, die Täter auszuforschen.