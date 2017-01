Hoppala beim Winterdienst Florianis schaufelten hängengebliebenen Schneepflug frei

Zu Mittag blieb ein Lkw auf der Zufahrtstraße zum Ortsteil Mönichkirchner Schwaig hängen. Sofort sahen die Feuerwehrleute, woran es hakte. Der Fahrer hatte nur eine Schneekette montiert. Dieser erklärte, dass die andere Kette gerissen sei und er es daher mit einer Kette probiert hatte.Die Einsatzkräfte zogen Lkw mittels Seilwinde und Umlenkrolle aus dem Schlamassel. Nach eineinhalb Stunden war der Laster wieder fahrbereit.Dass auch Schneepflüge nicht vor Unfällen gefeit sind, zeigte sich am Sonntagabend. Nicht nur ein Räumfahrzeug in Edla-Boxhofen (Amstetten) , sondern auch eines im Wieselburger Stadtteil Holzhäuseln kam von der Straße ab - jenes in Holzhäuseln geriet mit der rechten Fahrzeugseite in den Straßengraben. Die Feuerwehr Wieselburg zog den Schneepflug zurück auf die Fahrbahn, verletzt wurde niemand.