Drei slowakische Kletterfreunde waren in den Hinteren Tormäuern im Gemeindegebiet von Annaberg unterwegs, gegen 15.45 Uhr stürzte der in der so genannten Blue-Box im Vorstieg befindliche 34-Jährige ab. Der Verletzte wurde von seinen beiden Freunden (33, 37) zu einem sicheren Stand gebracht und versorgt.Der 34-Jährige wurde dann von der alarmierten Bergrettung aus der Eiswand gerettet und mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus nach St. Pölten gebracht.