„Als Motiv gibt der Verdächtige eine Überforderung mit der Betreuung der Eltern an“, sagt Wr.-Neustadt-Staatsanwalt Erich Habitzl zu „Heute“.Nur kurz vor der Tat hatte sich Gerald B. (47) noch über eine mögliche Pflegehilfe genau beraten lassen. Dienstagmorgen verwarf der Eisenbahner alle Pläne für die weitere Versorgung der Eltern und griff zum Baseballschläger.Fix ist: Wilfried B. und Hannelore B., beide gehörlos, starben durch Dutzende Schläge auf den Kopf. Die Verteidigung des 47-Jährigen wird die renommierte Rechtsanwältin Astrid Wagner übernehmen. In Perchtoldsdorf zeigt man sich bestürzt. Philipp S. (30): „Erschreckend, wenn so was in der Nachbarschaft passiert.“.