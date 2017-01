Der 74-Jährige wollte den Bahnsteig in Richtung der angrenzenden Eisenbahnkreuzung verlassen. Laut Augenzeugen soll der Fahrer zuvor von einer parallel zu den Schienen verlaufenden Straße falsch abgebogen und dadurch auf den Bahnsteig geraten sein.Es hätte wohl niemand Wind von der kuriosen Irrfahrt bekommen, wäre der Wagen nicht an der Bahnsteigkante in Schräglage hängen geblieben. Das linke Hinterrad ragte knapp über der Bahnsteigkante in die Luft.Die Fahrdienstleitung der ÖBB hielt sofort den Zugverkehr an, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Die örtliche Feuerwehr traf ein und bat die Stadtfeuerwehr Tulln um Hilfe. Diese hob den Mazda mit einem Spezialfahrzeug von den Gleisen und setzte den Pkw auf der Eisenbahnkreuzung ab.Polizisten führten beim Lenker einen Alkoholtest durch. Da dieser negativ verlief und das Auto weitgehend unbeschädigt war, konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen.