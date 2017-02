Fahrzeug-Vollbrand durch Ersthelfer verhindertVeröffentlicht am: 03. Feb 2017 12:26ENNSDORF. Blöd gelaufen ist am Freitagvormittag die Autofahrt für einen Lenker in Ennsdorf (Bezirk Amstetten). Denn während der Fahrt hat plötzlich der Motorraum seines Autos Feuer gefangen.Beherzte Ersthelfer haben nicht lange gezögert und einen Feuerlöscher von einer naheliegenden Tankstelle geholt. Damit haben sie einen Vollbrand des Autos verhindern können. Die Feuerwehr hat anschließend den Brand komplett gelöscht. Pikant: Das Pickerl des Autos war bereits zwei Jahre abgelaufen.Permalink: http://foke.at/2kZ0Dg4

(Foto: fotokerschi)