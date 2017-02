Erste Fahrspur gesperrt Spektakulärer Lkw-Brand auf A21 bei Hochstraß

Mit den erbeuteten Bankomat- und Kreditkarten hob der Täter bei einem Bankomat in Stockerau Geld vom Konto der Geschädigten ab. Derselbe Täter stahl am 9. Februar 2017 in einem Lebensmittelgeschäft in Ebreichsdorf die Geldbörse einer Kundin und hob anschließend mit den dabei entwendeten Bankomatkarten auch Geld von deren Konto ab. Die Behebungen wurden bei einem Bankomat in Weigelsdorf durchgeführt.Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich fahndet nun mit Fotos aus Überwachungskameras nach dem Verdächtigen. Sachdienliche Hinweise werden auch anonym an die Polizeiinspektion Stockerau, Telefonnummer 059133-3249, erbeten.