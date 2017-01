66 Delikte geklärt Besonders vif: Einbrecher ließen Ausweis liegen

Einbruchsserie Täter schlugen am helllichten Tag zu

13 Coups jeweils in Mistelbach und Tulln, acht in Wolkersdorf und weitere 45 in Wien sollen auf die Kappe von drei Polen (28 bis 33 Jahre) gehen. Weil ein Zeuge zwei der drei mutmaßlichen Täter in Mistelbach dabei ertappte, als sie elf Bikes in ihren Transporter verluden, alarmierte er die Polizei. Wenige Minuten später klickten die Handschellen.Bei den Einvernahmen, in denen der 33-Jährige teils geständig war und der 28-Jährige keine Aussagen machen wollte, kamen sie dem dritten (28) im Einbrecher-Bunde auf die Schliche. Immer in unterschiedlicher Konstellation sollen sie seit 2014 auf Tour gewesen sein. Das Diebesgut beschränkte sich bei den zahlreichen Coups aber nicht nur auf Fahrräder. Auch Winterausrüstung und Wertgegenstände packten die Polen ein.Der 33-Jährige sowie der 28-Jährige wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, der 28-jährige Komplize ist derzeit noch flüchtig. Es besteht eine Festnahme-Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien.